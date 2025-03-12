Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Премьер-министр Канады обещает жесткий ответ на действия Трампа arrow

Премьер-министр Канады обещает жесткий ответ на действия Трампа

12 марта 2025 08:01
Анастасия Постоенко - Редактор
Канадский премьер Марк Карни ответил на торговые ограничения США
Назначенный премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: REUTERS/Amber Bracken
Анастасия Постоенко - Редактор

Лидер Либеральной партии Канады и назначенный премьер-министр страны Марк Карни выступил с резким заявлением относительно новых тарифов, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. По его словам, эти ограничения являются "атакой на канадских работников, семьи и бизнес".

Об этом Марк Карни высказался в соцсети X.

Читайте также:

Марк Карни отреагировал на угрозы Трампа относительно пошлины

null
Сообщение Марка Карни. Фото: скриншот

Карни подчеркнул, что его правительство разработает соответствующие ответные меры, которые будут иметь "максимальное влияние в США и минимальное - в Канаде". Он также пообещал поддержку канадским работникам, которые пострадали из-за американских ограничений. Политик подчеркнул, что его правительство не будет отменять ответные тарифы, пока Вашингтон не проявит должное уважение.

"Последние тарифы президента Трампа — это атака на канадских работников, семьи и бизнес. Мое правительство обеспечит, чтобы наш ответ имел максимальное влияние в США и минимальное влияние здесь, в Канаде, а также поддержит работников, которые пострадали. Мое правительство не будет отменять тарифы, пока американцы не продемонстрируют нам уважение и не возьмут на себя надежных обязательств по свободной и справедливой торговле", — заявил Марк Карни.

Напомним, в феврале Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на страны, которые взимали пошлины с продукции из США, что касалось и Канады.

Несколько дней назад Дональд Трамп приостановил действие пошлины на Канаду и Мексику. Тогда стало известно, что президент США, вероятно, принял такое решение из-за резкого обвала фондового рынка.

Тем временем в Канаде избрали нового премьер-министравместо Джастина Трюдо — им стал Марк Карни, который пообещал сохранить пошлины против США.

Тем временем одна из канадских провинций ввела повышение тарифов на электроэнергию для трех штатов США.

Канада Дональд Трамп деньги пошлина Марк Карни
Реклама
Реклама
Реклама