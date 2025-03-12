Канадский премьер Марк Карни ответил на торговые ограничения США

Назначенный премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: REUTERS/Amber Bracken

Лидер Либеральной партии Канады и назначенный премьер-министр страны Марк Карни выступил с резким заявлением относительно новых тарифов, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. По его словам, эти ограничения являются "атакой на канадских работников, семьи и бизнес".

Об этом Марк Карни высказался в соцсети X.

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Сообщение Марка Карни. Фото: скриншот

Карни подчеркнул, что его правительство разработает соответствующие ответные меры, которые будут иметь "максимальное влияние в США и минимальное - в Канаде". Он также пообещал поддержку канадским работникам, которые пострадали из-за американских ограничений. Политик подчеркнул, что его правительство не будет отменять ответные тарифы, пока Вашингтон не проявит должное уважение.

"Последние тарифы президента Трампа — это атака на канадских работников, семьи и бизнес. Мое правительство обеспечит, чтобы наш ответ имел максимальное влияние в США и минимальное влияние здесь, в Канаде, а также поддержит работников, которые пострадали. Мое правительство не будет отменять тарифы, пока американцы не продемонстрируют нам уважение и не возьмут на себя надежных обязательств по свободной и справедливой торговле", — заявил Марк Карни.

Напомним, в феврале Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на страны, которые взимали пошлины с продукции из США, что касалось и Канады.

Несколько дней назад Дональд Трамп приостановил действие пошлины на Канаду и Мексику. Тогда стало известно, что президент США, вероятно, принял такое решение из-за резкого обвала фондового рынка.

Тем временем в Канаде избрали нового премьер-министравместо Джастина Трюдо — им стал Марк Карни, который пообещал сохранить пошлины против США.

Тем временем одна из канадских провинций ввела повышение тарифов на электроэнергию для трех штатов США.