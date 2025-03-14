Министры Канады считают, что Марк Карни может восстановить отношения с Трампом

Новый лидер Либеральной партии Канады. Фото: Reuters

На днях в Канаде был избран новый лидер Либеральной партии Марк Карни, который вскоре вступит в должность главы правительства страны. Главные канадские министры заявили, что смена руководства в стране может предоставить шанс перезагрузить непростые ныне отношения с США — крупнейшим торговым партнером.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Ожидается, что Марк Карни, который сменит премьер-министр Джастина Трюдо уже сегодня пятницу, в ближайшие дни проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Они могут воспользоваться этой возможностью, чтобы взаимодействовать с новым премьер-министром по-другому, с уважением", — заявил министр промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Стоя на пресс-конференции в Вашингтоне с канадским министром финансов Домиником Лебланом и послом Канады в США Кирстеном Хиллманом, Шампань добавил, что этот момент может стать шансом для "своего рода перезагрузки".

Также он сказал, что Трамп и будущий премьер-министр уже общались в прошлом. По словам Шампаня, Карни, который дважды занимал пост главы центрального банка, обладает "выдающимся опытом и резюме, понимаем мир, понимаем точки, понимает экономику", что должно помочь переговорам.

Напомним, на днях Марк Карни выступил с резким заявлением относительно новых тарифов, введенных администрацией Трампа. По его словам, эти ограничения являются "атакой на канадских работников, семьи и бизнес".

Также мы писали, что США объявили об изменении подхода к иммиграционному законодательству, обязав канадских граждан регистрироваться в органах власти при пребывании в стране на 30 дней и более.