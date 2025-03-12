США вводят обязательную регистрацию для канадцев

Пассажиры собираются у стойки регистрации. Фото: REUTERS/Tim Evans

Соединенные Штаты Америки объявили об изменении подхода к иммиграционному законодательству, обязав канадских граждан регистрироваться в органах власти при пребывании в стране на 30 дней и более. До этого момента такое правило формально существовало, но не применялось к гражданам Канады, которые въезжали в США через сухопутную границу.

Об этом сообщает The New York Times.

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По информации двух канадских чиновников, пожелавших остаться анонимными, Вашингтон официально подтвердил, что требование регистрации и сдачи отпечатков пальцев для всех иностранцев в возрасте от 14 лет, не имеющих соответствующей регистрации, теперь обязательно и для канадцев. Изменения произошли в результате подписанного президентом Дональдом Трампом указа, который требует строгого соблюдения иммиграционного законодательства.

Канадские власти уже получили соответствующее уведомление от США. В Министерстве внутренней безопасности и Службе гражданства и иммиграции США пока воздерживаются от официальных комментариев, однако в дальнейшем заявлении U.S.C.I.S. было отмечено, что ведомство предоставит подробную информацию о механизме регистрации для иностранцев, которые еще не выполнили это требование.

Кроме того, в конце прошлого месяца Белый дом расширил действие указа на недокументированных иммигрантов в возрасте от 14 лет. Тем, кто не зарегистрируется и не сдаст отпечатки пальцев, грозит уголовная ответственность. В то же время владельцы грин-карт, лица в процессе депортации и те, кто въехал в США по визам, освобождаются от этого требования.

Напомним, недавно администрация Трампа обновила приложение для мигрантов CBP One, где добавили функцию "самодепортации".

Между тем между США и Канадой обостряются отношения. Так Канада ввела повышение тарифов на электроэнергию для трех штатов США.

А новоизбранный премьер-министр Канады заявил, что сохранит пошлины против США.