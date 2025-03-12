США запроваджують обов’язкову реєстрацію для канадців

Пасажири збираються біля стійки реєстрації. Фото: REUTERS/Tim Evans

Сполучені Штати Америки оголосили про зміну підходу до імміграційного законодавства, зобов’язавши канадських громадян реєструватися в органах влади при перебуванні в країні на 30 днів і більше. До цього моменту таке правило формально існувало, але не застосовувалося до громадян Канади, які в’їжджали до США через сухопутний кордон.

Про це повідомляє The New York Times.

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За інформацією двох канадських чиновників, які побажали залишитися анонімними, Вашингтон офіційно підтвердив, що вимога реєстрації та здачі відбитків пальців для всіх іноземців віком від 14 років, які не мають відповідної реєстрації, тепер обов’язкова і для канадців. Зміни відбулися внаслідок підписаного президентом Дональдом Трампом указу, який вимагає суворого дотримання імміграційного законодавства.

Канадська влада вже отримала відповідне повідомлення від США. У Міністерстві внутрішньої безпеки та Службі громадянства та імміграції США поки що утримуються від офіційних коментарів, однак у подальшій заяві U.S.C.I.S. було зазначено, що відомство надасть докладну інформацію про механізм реєстрації для іноземців, які ще не виконали цю вимогу.

Крім того, наприкінці минулого місяця Білий дім розширив дію указу на недокументованих іммігрантів віком від 14 років. Тим, хто не зареєструється та не здасть відбитки пальців, загрожує кримінальна відповідальність. Водночас власники грін-карт, особи в процесі депортації та ті, хто в’їхав до США за візами, звільняються від цієї вимоги.

Нагадаємо, нещодавно адміністрація Трампа оновила застосунок для мігрантів CBP One, де додали функцію "самодепортації".

Тим часом між США та Канадою загострюються відносини. Так Канада запровадила підвищення тарифів на електроенергію для трьох штатів США.

А новообраний прем'єр-міністр Канади заявив, що збереже мита проти США.