Якщо нелегали не зареєструються в додатку на самодепортацію, то більше не зможуть потрапити в США, кажуть у місцевому МВС

Нелегальні мігранти в США. Ілюстративне фото: Reuters

Адміністрація Трампа перезапускає додаток CBP One, який раніше слугував корисним інформаційним ресурсом для мігрантів. Тепер додаток оновили і він призначений для "самодепортації".

Про це повідомляє агенція Al Jazeera.

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Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем оголосила, що нелегалом варто самостійно зареєструватись у додатку для депортації. В такому разі у них буде шанс все ж таки повернутись у США в законний спосіб.

"Якщо вони цього не зроблять, ми знайдемо їх, ми їх депортуємо, і вони ніколи не повернуться", — зазначили у МВС.

Перезапущений додаток називається CBP Home. Усі, хто має вже існуючу програму CBP One, будуть перенаправлені на нову версію. Додаток було запущено під час першого терміну Трампа, щоб організувати низку імміграційних послуг.

Це полегшило запис на перевірку швидкопсувних товарів, що перевозяться через кордон США, і дозволило міжнародним мандрівникам перевірити статус своїх заявок на вступ I-94.

За часів Байдена додаток став основним засобом отримання притулку на кордоні й критики порівнювали застосування додатка із жорсткою політикою самого Трампа. За часів Байдена кожен шукач притулку мав зареєструватись в додатку, або ризикував бути депортованим.

Проте, коли Трамп проводив кампанію за переобрання в 2024 році, він і його команда звинуватили Байдена у використанні програми як відкритих воріт для в'їзду мігрантів до США, нагадує Al Jazeera.

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