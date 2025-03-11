Если нелегалы не зарегистрируются в приложении на самодепортацию, то больше не смогут попасть в США, говорят в местном МВД

Нелегальные мигранты в США. Иллюстративное фото: Reuters

Администрация Трампа перезапускает приложение CBP One, которое ранее служило полезным информационным ресурсом для мигрантов. Теперь приложение обновили и оно предназначено для "самодепортации".

Об этом сообщает агентство Al Jazeera.

Читайте также:

Как МВД США рекламирует приложение

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм объявила, что нелегалам стоит самостоятельно зарегистрироваться в приложении для депортации. В таком случае у них будет шанс все же вернуться в США законным способом.

"Если они этого не сделают, мы найдем их, мы их депортируем, и они никогда не вернутся", — отметили в МВД.

Перезапущенное приложение называется CBP Home. Все, кто имеет уже существующую программу CBP One, будут перенаправлены на новую версию. Приложение было запущено во время первого срока Трампа, чтобы организовать ряд иммиграционных услуг.

Это облегчило запись на проверку скоропортящихся товаров, перевозимых через границу США, и позволило международным путешественникам проверить статус своих заявок на вступление I-94.

Во времена Байдена приложение стало основным средством получения убежища на границе и критики сравнивали применение приложения с жесткой политикой самого Трампа. Во времена Байдена каждый искатель убежища должен был зарегистрироваться в приложении, или рисковал быть депортированным.

Однако, когда Трамп проводил кампанию за переизбрание в 2024 году, он и его команда обвинили Байдена в использовании приложения как открытых ворот для въезда мигрантов в США, напоминает Al Jazeera.

Ранее в материале Новини.LIVE объяснили, как споры в Белом доме повлияют на украинцев, которые эмигрировали в США.

А Швейцария отменила потребность в разрешениях от кантонов для трудоустройства украинцев, которые приехали с началом полномасштабного вторжения.