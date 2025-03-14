Міністри Канади вважають, що Марк Карні може відновити відносини з Трампом

Новий лідер Ліберальної партії Канади. Фото: Reuters

Днями в Канаді було обрано нового лідера Ліберальної партії Марка Карні, який незабаром обійме посаду глави уряду країни. Головні канадські міністри заявили, що зміна керівництва в країні може надати шанс перезавантажити непрості нині відносини зі США — найбільшим торговельним партнером.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Очікується, що Марк Карні, який змінить прем'єр-міністра Джастіна Трюдо вже сьогодні у п'ятницю, найближчими днями проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

"Вони можуть скористатися цією можливістю, щоб взаємодіяти з новим прем'єр-міністром по-іншому, з повагою", — заявив міністр промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Стоячи на пресконференції у Вашингтоні з канадським міністром фінансів Домініком Лебланом і послом Канади в США Кірстеном Гіллманом, Шампань додав, що цей момент може стати шансом для "свого роду перезавантаження".

Також він сказав, що Трамп і майбутній прем'єр-міністр уже спілкувалися в минулому. За словами Шампаня, Карні, який двічі обіймав посаду глави центрального банку, має "видатний досвід і резюме, розуміє світ, розуміє точки, розуміє економіку", що має допомогти переговорам.

Нагадаємо, днями Марк Карні виступив із різкою заявою щодо нових тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа. За його словами, ці обмеження є "атакою на канадських працівників, сім'ї та бізнес".

Також ми писали, що США оголосили про зміну підходу до імміграційного законодавства, зобов'язавши канадських громадян реєструватися в органах влади під час перебування в країні на 30 днів і більше.