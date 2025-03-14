Кая Каллас заявила, что Китай выиграет от торговых войн США

Кайя Каллас. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас высказалась относительно пошлин, которые внедряют США. Она считает, что Китай выиграет от торговых войн, которые продолжаются между Соединенными Штатами и их союзниками.

Об этом сообщает Bloomberg.

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"Кто смеется со стороны или смотрит со стороны, так это Китай. Он действительно выигрывает от того, что США ведут торговую войну с Европой", — сказала Каллас в кулуарах встречи G7 в четверг.

Ее комментарии прозвучали через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200% пошлину на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Франции и других стран ЕС, что стало очередным обострением растущей трансатлантической торговой войны.

Данную угрозу Трамп выдвинул в ответ на план ЕС обложить налогом экспорт американского виски в ответ на введенные Трампом пошлины на сталь и алюминий.

Каллас в свою очередь подтвердила готовность ЕС принять ответные меры, призвав к сдержанности, поскольку торговые войны обычно вызывают пики инфляции, которые наносят ущерб потребителям.

"Мы сохраняем хладнокровие и, конечно, готовы действовать и защищать свои интересы, когда это необходимо", — заявила она.

Напомним, на днях президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз вводит пошлины на товары из США. Это является ответом на тарифы, которые Штаты ввели против ЕС.

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