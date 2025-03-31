Дональд Трамп введет новые взаимные пошлины для всех стран

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый тарифный план, который будет представлен на этой неделе, охватит все страны, а не только те, с которыми у США худший торговый дисбаланс. По его словам, целью является защита американской экономики от нечестной глобальной конкуренции.

Об этом сообщает Reuters.

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Во время разговора с журналистами на борту президентского самолета Air Force One, Трамп подтвердил, что речь идет о "по сути всех странах, о которых мы говорим". Он подчеркнул, что комплекс взаимных пошлин введут против тех стран, которые уже накладывают пошлины на американский экспорт. По словам президента, эти пошлины будут соответствовать размерам тех, что действуют против США.

Новый тарифный план будет представлен в среду. Трамп окрестил этот день "Днем освобождения" и пообещал, что это станет серьезным шагом в сторону изменения правил международной торговли. Ранее Соединенные Штаты уже ввели пошлины на импорт стали, алюминия, автомобилей, а также повысили ставки на все китайские товары.

Хотя советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт ранее предполагал, что основное внимание будет сосредоточено на 10-15 странах с наихудшими показателями в двусторонней торговле, Трамп решил охватить все государства, которые, по его мнению, злоупотребляют торговыми преференциями в ущерб США.

В феврале Дональд Трамп уже подписал меморандум, которым поручил представителям торговой службы США осуществить детальный анализ ситуации в каждой стране и подготовить конкретные ответные меры.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас объяснила, каким образом Китай только выигрывает от пошлин, которые вводит Трамп.

Отметим, что от пошлин Дональда Трампа значительно пострадает и компания Tesla, которая принадлежит его соратнику Илону Маску.

Сам Дональд Трамп недавно прокомментировал рост цен на автомобили из-за введенных пошлин.