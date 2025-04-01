Европа готова ответить Трампу на новые тарифы, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: скриншот из видео

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова ответить президенту США Дональду Трампу на повышение тарифов. По ее словам, ЕС "не начинал" это противостояние.

Об этом пишет CNN во вторник, 1 апреля.

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"Европа не начинала это противостояние. Мы считаем, что это неправильно. Но сегодня я говорю, имеем все для защиты людей и процветания. У нас самый большой единый рынок в мире, у нас есть силы для переговоров, у нас есть сила дать отпор", — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, европейцы должны знать: вместе страны будут защищать собственные интересы и ценности. Она отметила, что террористы только подпитывают инфляцию, а это прямо противоположно тому, чего ЕС стремились достичь.

Президент Еврокомиссии отметила, что Европа открыта к переговорам, но подходит к ним с позиции силы. Она отметила, что страны держат много козырей: от торговли до технологий и размера рынка.

"Эта сила также в готовности принять жесткие меры при необходимости. Все инструменты на столе. Наша реакция на тарифы — единство и решимость. Наша цель — договоренность путем переговоров, но при необходимости мы защитим интересы людей и компаний", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что Европа не начинала это "противостояние" и не стремится к мести, но в случае необходимости — имеет план ответного удара и применит его.

Напомним, Трамп заявил, что новый тарифный план США будет касаться всех стран.

Также он отреагировал на подорожание автомобилей в США из-за повышения цели. Трамп сказал, что "ему все равно" на это.