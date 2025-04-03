Трамп объявил о пошлинах против всех стран мира — есть ли в списке Украина и Россия

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на импорт из всех стран мира. Более того, он ввел более высокие ставки до десятков стран, которые имеют самый высокий торговый дефицит с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает CNN и Bloomberg.

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Новая политика США представляет собой редкий сдвиг в глобальной и экономической политике. Она направлена на восстановление производственной мощи Соединенных Штатов и торгового баланса. В то же время, такая политика грозит эскалацией зарождающейся глобальной торговой войны и повышением цен для американских потребителей в нестабильный для экономики период.

В частности, Трамп вводит базовый тариф в размере 10% на все товары из всех стран мира. Исключением являются страны, которые соответствуют соглашению о свободной торговле USMCA между Мексикой, Канадой и США, однако не соответствующие товары будут по-прежнему облагаться пошлиной в размере 25%. Как пишет CNN, импортеры товаров из других стран начнут платить базовый тариф в размере 10% уже в субботу в 12:01 по восточному времени. То есть, 5 апреля.

Однако это не все. Группа примерно из 60 стран, которых высокопоставленные чиновники администрации Трампа назвали "худшими нарушителями", будет облагаться пошлиной в размере половины ставки, которую они взимают с США. Эти взаимные пошлины вступят в силу 9 апреля в 12:01 по восточному времени, согласно высокопоставленному чиновнику Белого дома. С полным списком "худших стран" и в целом всех стран можно ознакомиться ниже.

Пошлины Трампа против стран мира. Фото: Белый дом

Пошлины Трампа против стран мира. Фото: Белый дом

Пошлины Трампа против стран мира. Фото: Белый дом

Есть ли в списке Украина и Россия

Важно отметить, что Украина не попала в список вышеуказанных 60 стран. Однако, страна есть в общем списке, показанном выше (и в вырезке ниже). То есть, в отношении Украины будет действовать базовая 10% пошлина. Что же касается России, то ее как и Беларуси нет в списке. Тем не менее ряд американских СМИ пишут, что в отношении стран, которые не попали в список, тоже будет пошлина в размере 10%.

Пошлина США в отношении Украины. Фото: скриншот

В то же время Трамп дал понять, что рассмотрит возможность снижения ставок, если другие страны снимут торговые барьеры для экспорта из США.

Напомним, что кроме этих пошлин, Трамп ввел 25% тариф на все импортные автомобили, которые попадают в США. Новые меры действуют уже с сегодняшнего дня, 3 апреля.

Также мы писали, что Трамп назвал 2 апреля днем "экономической независимости" для США. Он подчеркнул, что золотой век Америки возвращается.