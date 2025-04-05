Масштабные митинги в США — люди протестуют против Трампа и Маска

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В Соединенных Штатах Америки в субботу, 5 апреля, люди идут на митинги против лидера Дональда Трампа и его союзника Илона Маска. Они возмущены действиями администрации Штатов по радикальным изменениям внешней и внутренней политики с помощью исполнительных указов.

Об этом сообщает Reuters в субботу, 5 апреля.

Реклама

Читайте также:

Митинги в США

На сегодня запланировано около 1 200 демонстраций по всей территории Штатов. Организаторы ожидают, что это станет крупнейшим протестом против Трампа и Маска.

"Это огромная демонстрация, которая посылает очень четкий сигнал Маску и Трампу, республиканцам в Конгрессе и всем союзникам MAGA, что мы не хотим, чтобы их руки касались нашей демократии, наших общин, наших школ, наших друзей и соседей", — сказал соучредитель группы Indivisible Эзра Левин.

На сайте мероприятия говорится, что в демонстрациях зарегистрировались около 150 активистских групп.

Акции запланированы во всех штатах США, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Один из крупнейших митингов будет на Национальной аллее в Вашингтоне.

Напомним, Трамп ввел 10% пошлину на импорт из многих стран и повысил тарифы для государств с наибольшим торговым дефицитом.

Впоследствии лидер США заявил, что готов снизить таможенные тарифы, если государства предложат "феноменальные" условия в рамках переговоров.