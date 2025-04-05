Масштабные митинги в США — люди протестуют против Трампа и Маска

В США люди идут на митинг против Трампа и Маска — причина
В Соединенных Штатах Америки в субботу, 5 апреля, люди идут на митинги против лидера Дональда Трампа и его союзника Илона Маска. Они возмущены действиями администрации Штатов по радикальным изменениям внешней и внутренней политики с помощью исполнительных указов.
Об этом сообщает Reuters в субботу, 5 апреля.
Митинги в США
На сегодня запланировано около 1 200 демонстраций по всей территории Штатов. Организаторы ожидают, что это станет крупнейшим протестом против Трампа и Маска.
"Это огромная демонстрация, которая посылает очень четкий сигнал Маску и Трампу, республиканцам в Конгрессе и всем союзникам MAGA, что мы не хотим, чтобы их руки касались нашей демократии, наших общин, наших школ, наших друзей и соседей", — сказал соучредитель группы Indivisible Эзра Левин.
На сайте мероприятия говорится, что в демонстрациях зарегистрировались около 150 активистских групп.
Акции запланированы во всех штатах США, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Один из крупнейших митингов будет на Национальной аллее в Вашингтоне.
Напомним, Трамп ввел 10% пошлину на импорт из многих стран и повысил тарифы для государств с наибольшим торговым дефицитом.
Впоследствии лидер США заявил, что готов снизить таможенные тарифы, если государства предложат "феноменальные" условия в рамках переговоров.
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