Трамп може зняти мита - які умови

Американський президент Дональд Трамп. Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA

Президент США Дональд Трамп висловив готовність знизити митні тарифи. Це можливо при умові, якщо інші держави запропонують "феноменальні" умови в рамках переговорів.

Про це пише Bloomberg.

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Під час пресконференції на борту літака Air Force One Трамп загалом підтримав свою митну політику, незважаючи на падіння фондового ринку. Він висловив задоволення зниженням процентних ставок і вірить, що економічна нестабільність скоро мине.

"Мита дають нам величезну силу в переговорах", — заявив Трамп, додавши, що "всі країни нам телефонують".

На запитання, чи означає це, що він розглядає можливість поступок, Трамп відповів: "Це залежить від умов".

"Якщо хтось скаже: "Ми дамо вам щось дійсно феноменальне", — за умови, що це буде вигідно нам, тоді — так", — сказав він.

Ця заява була зроблена після одного з найскладніших днів на фондовому ринку з часів пандемії COVID-19: індекс S&P 500 втратив близько 2,5 трильйона доларів, знизившись на 5%, а індекс малих компаній Russell 2000 впав на 20% від свого піку 2021 року через занепокоєння, що митна політика Трампа може завдати шкоди економіці США. Долар ослаб на 1,5%.

Нагадаємо, Дональд Трамп примножив свої статки більш як удвічі — з 2,3 млрд доларів у 2024 році до 5,1 млрд доларів. Його бізнес-імперія охоплює компанію Trump Media and Technology Group з чистою вартістю 2,6 млрд доларів, а вся нерухомість коштує 1,1 млрд доларів.

Також ми писали, що світові мільярдери всього за день після введення мит Трампа втратили шалені гроші — понад 208 млрд доларів. Найбільше постраждали Марк Цукерберг з Meta Platforms і Джефф Безос з Amazon. Навіть Ілона Маска втрати не оминули.