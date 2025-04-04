Найбагатші люди світу, в тому числі Ілон Маск, Марк Цукерберг та Джефф Безос, втратили шалені гроші через мита Трампа

Дональд Трамп та Ілон Маск на передвиборчому мітингу в США. Фото: Білий дім

Всього один день з моменту підписання президентом США Дональдом Трампом документу про нові мита знадобилось, щоб мільярдери втратили шалені гроші. Ця сума зараз складає понад 208 мільярдів доларів.

Рейтинг постраждалих багатіїв складала агенція Bloomberg.

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За аналізом агенції за минулу добу статки 500 найбагатших людей у ​​світі впали на 208 мільярдів доларів через широкі мита, оголошені президентом США Трампом, аде запровадження мит призвело до падіння світових ринків.

Найбільше постраждали мільярдери в США, серед яких Марк Цукерберг з Meta Platforms і Джефф Безос з Amazon. Лишився без великих грошей і улюбленець Трампа — Ілон Маск.

Засновник Meta Марк Цукерберг став найбільшим невдахою в доларовому еквіваленті, оскільки падіння соціальної компанії на 9% обійшлося її головному виконавчому директору в 17,9 мільярда доларів, або близько 9% його статків.

Гаманець Джеффа Безоса, засновника Amazon, схуд на 9%, і це коштувало власнику технологічного гіганта 15,9 мільярда доларів особистого багатства. Акції компанії впали більш ніж на 25% порівняно з лютневим піком.

Ілон Маск вже звик втрачати гроші. Генеральний директор Tesla втратив 99 мільярдів доларів цього року, а ще 11 мільярдів за минулу добу. Але аналітики не поспішають переживати за Маска — Tesla виробляє багато своїх автомобілів у США і мита можуть зіграти на руку компанії у довгостроковій перспективі.

З відомих імен можна ще назвати Бернара Арно. Хто не знає, то цей мільярдер є власником конгломерату LVMH Арно (LOUIS VUITTON), який володіє такими брендами, як Christian Dior, Bulgari й Loro Piana. Також Арно є чоловіком зіркової акторки Сальми Хайєк. Бернар, найбагатша людина Європи, втратив через витівки Трампа за добу 6 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялось, що в перший день запровадження нових тарифів на імпорт американська валюта рекордно обвалилася в ціні. Так долар відреагував на рішення президента США Дональда Трампа ввести мита на всі іноземні товари.

Також ми писали, що Китай погрожує США жорсткими контрзаходами у відповідь на запровадження торгівельних мит. В Пекіні зазначають, що дії Трампа можуть зруйнувати глобальні ланцюги постачання.