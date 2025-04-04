Самые богатые люди мира, в том числе Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос, потеряли огромные деньги из-за пошлин Трампа

Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном митинге в США. Фото: Белый дом

Всего один день с момента подписания президентом США Дональдом Трампом документа о новых пошлинах понадобилось, чтобы миллиардеры потеряли огромные деньги. Эта сумма сейчас составляет более 208 миллиардов долларов.

Рейтинг пострадавших богачей составляло агентство Bloomberg.

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По анализу агентства за минувшие сутки состояние 500 самых богатых людей в мире упало на 208 миллиардов долларов из-за широких пошлин, объявленных президентом США Трампом, а также введение пошлин привело к падению мировых рынков.

Больше всего пострадали миллиардеры в США, среди которых Марк Цукерберг с Meta Platforms и Джефф Безос с Amazon. Остался без больших денег и любимец Трампа - Илон Маск.

Основатель Meta Марк Цукерберг стал самым большим неудачником в долларовом эквиваленте, поскольку падение социальной компании на 9% обошлось ее главному исполнительному директору в 17,9 миллиарда долларов, или около 9% его состояния.

Кошелек Джеффа Безоса, основателя Amazon, похудел на 9%, и это стоило владельцу технологического гиганта 15,9 миллиарда долларов личного богатства. Акции компании упали более чем на 25% по сравнению с февральским пиком.

Илон Маск уже привык терять деньги. Генеральный директор Tesla потерял 99 миллиардов долларов в этом году, а еще 11 миллиардов за минувшие сутки. Но аналитики не спешат переживать за Маска - Tesla производит много своих автомобилей в США и пошлины могут сыграть на руку компании в долгосрочной перспективе.

Из известных имен можно еще назвать Бернара Арно. Кто не знает, то этот миллиардер является владельцем конгломерата LVMH Арно (LOUIS VUITTON), который владеет такими брендами, как Christian Dior, Bulgari и Loro Piana. Также Арно является мужем звездной актрисы Сальмы Хайек. Бернар, самый богатый человек Европы, потерял из-за выходки Трампа за сутки 6 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что в первый день введения новых тарифов на импорт американская валюта рекордно обвалилась в цене. Так доллар отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на все иностранные товары.

Также мы писали, что Китай угрожает США жесткими контрмерами в ответ на введение торговых пошлин. В Пекине отмечают, что действия Трампа могут разрушить глобальные цепи поставок.