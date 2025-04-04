Трамп может снять пошлины - какие условия

Американский президент Дональд Трамп. Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA

Президент США Дональд Трамп выразил готовность снизить таможенные тарифы. Это возможно при условии, если другие государства предложат "феноменальные" условия в рамках переговоров.

Об этом пишет Bloomberg.

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Во время пресс-конференции на борту самолета Air Force One Трамп в целом поддержал свою таможенную политику, несмотря на падение фондового рынка. Он выразил удовлетворение снижением процентных ставок и верит, что экономическая нестабильность скоро пройдет.

"Пошлины дают нам огромную силу в переговорах", — заявил Трамп, добавив, что "все страны нам звонят".

На вопрос, означает ли это, что он рассматривает возможность уступок, Трамп ответил: "Это зависит от условий".

"Если кто-то скажет: "Мы дадим вам что-то действительно феноменальное", — при условии, что это будет выгодно нам, тогда — да", — сказал он.

Это заявление было сделано после одного из самых сложных дней на фондовом рынке со времен пандемии COVID-19: индекс S&P 500 потерял около $2,5 триллиона, снизившись на 5%, а индекс малых компаний Russell 2000 упал на 20% от своего пика 2021 года из-за беспокойства, что таможенная политика Трампа может нанести ущерб экономике США. Доллар ослаб на 1,5%.

Напомним, Дональд Трамп приумножил свое состояние более чем вдвое — с 2,3 млрд долларов в 2024 году до 5,1 млрд долларов. Его бизнес-империя охватывает компанию Trump Media and Technology Group с чистой стоимостью 2,6 млрд долл., а вся недвижимость стоит 1,1 млрд.

Также мы писали, что мировые миллиардеры всего за день после введения пошлин Трампа потеряли баснословные деньги — более 208 млрд долларов. Больше всего пострадали Марк Цукерберг из Meta Platforms и Джефф Безос из Amazon. Даже Илона Маска потери не обошли стороной.