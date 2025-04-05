Митинг в Вашингтоне 5 апреля — чего требуют люди

Митинг в Вашингтоне 5 апреля. Фото: Новини.LIVE

В Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, проходит митинг против политики лидера Дональда Трампа и его союзника Илона Маска. В общем акции запланированы во всех 50 штатах.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места события в субботу, 5 апреля.

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Митинг в Вашингтоне

На улицы города вышли несколько тысяч человек, чтобы выразить свое недовольство политикой Трампа и его сторонника Маска. Многие американцы протестуют со слоганами о том, что они считают, что олигархи и олигархия не должны быть у власти.

Активисты считают, что их права не соблюдены. По их словам, демократия и свобода слова в США находится в критическом состоянии.

Митинг в Вашингтоне 5 апреля. Фото: Новини.LIVE

Митинг в Вашингтоне 5 апреля. Фото: Новини.LIVE

Митинг в Вашингтоне 5 апреля. Фото: Новини.LIVE

Известно, что демонстрация проходит мирно.

Напомним, в США люди вышли на митинг, поскольку возмущены действиями администрации Трампа по радикальным изменениям внешней и внутренней политики.

Также бывший президент США Барак Обама обвинил администрацию Штатов в давлении на СМИ и двойных стандартах.