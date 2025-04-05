Митинг в Вашингтоне 5 апреля — чего требуют люди

В Вашингтоне проходит митинг против Трампа и Маска — видео
В Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, проходит митинг против политики лидера Дональда Трампа и его союзника Илона Маска. В общем акции запланированы во всех 50 штатах.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места события в субботу, 5 апреля.
Митинг в Вашингтоне
На улицы города вышли несколько тысяч человек, чтобы выразить свое недовольство политикой Трампа и его сторонника Маска. Многие американцы протестуют со слоганами о том, что они считают, что олигархи и олигархия не должны быть у власти.
Активисты считают, что их права не соблюдены. По их словам, демократия и свобода слова в США находится в критическом состоянии.
Известно, что демонстрация проходит мирно.
Напомним, в США люди вышли на митинг, поскольку возмущены действиями администрации Трампа по радикальным изменениям внешней и внутренней политики.
Также бывший президент США Барак Обама обвинил администрацию Штатов в давлении на СМИ и двойных стандартах.
Читайте Новини.LIVE!