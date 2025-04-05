Обама різко висловився про політику Трампа — що сказав

Колишній президент США Барак Обама. Фото: Reuters

Колишній американський президент Барак Обама вперше відкрито висловив критику щодо дій нинішнього лідера США Дональда Трампа. 44-й президент Штатів звинуватив нову адміністрацію у тиску на ЗМІ та подвійних стандартах.

Про це Барак Обама повідомив під час інтерв'ю на сцені в коледжі Гамільтона в суботу, 5 квітня.

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Обама звинуватив адміністрацію Трампа у тиску на юридичні фірми, а також на незалежні медіа. Крім того, колишній президент США висловив невдоволення придушенням імміграції та інакомислення.

"Це немислимо. Неможливо уявити, що ті ж самі партії, які зараз мовчать, терпіли б таку поведінку від мене або цілої купи моїх попередників. Йдеться про щось більш цінне: якою країною ми є і що ми відстоюємо?" — сказав Обама.

Нагадаємо, в суботу, 5 квітня, у США люди вийшли на протести проти Дональда Трампа та Ілона Маска. Вони обурені політикою нового американського лідера.

Також ми повідомляли про те, що українцям у Штатах надіслали листи з повідомленням про необхідність покинути країну. Трохи пізніше керівництво США заявило, що це сталося випадково.