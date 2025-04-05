Угода про корисні копалини - українська делегація відвідає США

Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: скриншот з відео

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що очікує на українську команду у Вашингтоні для підписання угоди про корисні копалини. За його словами, візит відбудеться на початку наступного тижня.

Про це Бессент сказав в інтерв'ю американському телеведучому Такеру Карлсону.

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Відомо, що метою української делегації буде підписання угоди про корисні копалини зі США.

"Дозволь мені сказати, чим угода не була. Це не було однією з тих хижацьких китайських угод, де треба підписати передачу своїх копалень, свого порту. Бо це не була позика для захоплення. Ось позика ти ніколи не зможеш її повернути, а ми це отримаємо", — сказав Бессент.

За його словами, це справжнє економічне партнерство, яке Україна вкладає в активи, а США може надати позики зі своїх закордонних банків. Водночас, якщо в рамках угоди не заробляє Україна — то і не заробляють США.

"І ви знаєте, кому це не подобається? Тим, у кого рука в касі. Бо ми регулювали потік грошей, тож я думаю це частина проблеми. Я сподіваюся, що це була помилка, а не особливість системи і що це вже виправлено", — зазначив міністр.

Він сподівається, що під час візиту української технічної команди все ж вдасться підписати угоди та "повернутися до взаємовигідної ситуації". Як зазначив Бессент, президент США Дональд Трамп хотів створити цю угоду з українцями, а потім з нею піти до російського керівництва і показати йому, що американці підтримують українців, але на економічній основі.

"І тоді росіяни були б зацікавлені сісти за стіл переговорів також. І ця послідовність була порушена, але я думаю, ми можемо це виправити", — додав він.

Бессент підсумав, що завдяки допомозі США і президенту Трампу український народ "матиме краще майбутнє".

Нагадаємо, Бессент заявив, що угода про корисні копалини між США та Україною не подобається росіянам.

Видання Bloomberg писало, що майбутня угода стане одним із ключових інструментів зміцнення двосторонніх відносин між Україною та США.