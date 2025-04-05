Соглашение о полезных ископаемых - украинская делегация посетит США

Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: скриншот из видео

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ожидает украинскую команду в Вашингтоне для подписания соглашения о полезных ископаемых. По его словам, визит состоится в начале следующей недели.

Об этом Бессент сказал в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.

Реклама

Читайте также:

Визит украинской делегации в США

Известно, что целью украинской делегации будет подписание соглашения о полезных ископаемых с США.

"Позволь мне сказать, чем соглашение не было. Это не было одним из тех хищнических китайских соглашений, где надо подписать передачу своих рудников, своего порта. Потому что это не был заем для захвата. Вот заем ты никогда не сможешь его вернуть, а мы это получим", — сказал Бессент.

По его словам, это настоящее экономическое партнерство, которое Украина вкладывает в активы, а США может предоставить займы из своих зарубежных банков. В то же время, если в рамках соглашения не зарабатывает Украина — то и не зарабатывают США.

"И вы знаете, кому это не нравится? Тем, у кого рука в кассе. Потому что мы регулировали поток денег, поэтому я думаю это часть проблемы. Я надеюсь, что это была ошибка, а не особенность системы и что это уже исправлено", — отметил министр.

Он надеется, что во время визита украинской технической команды все же удастся подписать соглашения и "вернуться к взаимовыгодной ситуации". Как отметил Бессент, президент США Дональд Трамп хотел подписать это соглашение с украинцами, а потом с ним пойти к российскому руководству и показать ему, что американцы поддерживают украинцев, но на экономической основе.

"И тогда россияне были бы заинтересованы сесть за стол переговоров также. И эта последовательность была нарушена, но я думаю, мы можем это исправить", — добавил он.

Бессент подытожил, что благодаря помощи США и президенту Трампу украинский народ "будет иметь лучшее будущее".

Напомним, Бессент заявил, что соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной не нравится россиянам.

Издание Bloomberg писало, что будущее соглашение станет одним из ключевых инструментов укрепления двусторонних отношений между Украиной и США.