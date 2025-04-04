Олександра Устінова повідомила, чи отримували депутати угоду про корисні копалини

Видобуток корисних матеріалів. Ілюстративне фото: pexels.com

Угода між США та Україною щодо видобутку корисних матеріалів остаточно не прийнята. Вона буде мінятись і переписуватись, тому депутати не отримували варіантів цієї угоди.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявила нардепка Олександра Устінова.

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Яку угоду тоді всі обговорюють

Депутатка зазначила, що не розуміє, про який витік угоди може взагалі йти мова, якщо її будуть ще переписувати десятки разів. Устінова наполягає, що жоден з депутатів не отримував такого документа. Вона зазначила, що зараз просто на просто немає чого обговорювати.

"Це перший драфт, який ще буде обговорюватися й переписуватися обома сторонами десятки разів. Усі беруть якийсь документ, який був злитий у мережу, який ніхто не підписував, і навіть конкретно по пунктах не обговорював і починають про нього говорити. Я не бачу сенсу зараз обговорювати те, чого немає", — заявила нардепка.

Нагадаємо, кілька днів тому глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна отримала оновлену версію угоди про корисні копалини і наразі вивчає детально текст.

Своєю чергою глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що угода має відповідати європейському законодавству.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що Україна нібито поставила вимогу про вступ до НАТО в обмін на підпис угоди, проте Володимир Зеленський спростував таку інформацію.