Українська делегація вирушає до США для переговорів про економічну угоду

Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Українська делегація найближчими днями відвідає США з метою проведення переговорів щодо майбутньої угоди про корисні копалини та економічну співпрацю між двома державами. Відомо, що Україна залучила юристів для консультацій.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, виступаючи в ефірі CNN, передає Bloomberg.

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За словами Бессента, візит української сторони очікується вже наприкінці цього тижня або на початку наступного. Він підкреслив, що угода вже підготовлена з боку США, і її обговорення має важливе значення не лише в економічному, а й у стратегічному контексті. Американський чиновник також повідомив, що українці залучили юридичних радників для фіналізації домовленостей.

"Ми вважаємо цю угоду дуже важливою — як для народу Сполучених Штатів, так і для українського народу, а також для загального мирного процесу", — наголосив Бессент.

Контекст переговорів, ймовірно, охопить також теми національної безпеки, і майбутня угода розглядається як один із ключових інструментів зміцнення двосторонніх відносин у складний для України час, як зазначають журналісти Bloomberg.

Нагадаємо, кілька днів тому глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна отримала оновлену версію угоди про корисні копалини і наразі вивчає детально текст.

Своєю чергою глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що угода має відповідати європейському законодавству.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що Україна нібито поставила вимогу про вступ до НАТО в обмін на підпис угоди, проте Володимир Зеленський спростував таку інформацію.