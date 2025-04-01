Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкісноземельних металів

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuteras

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування Україною. Крім того, він сказав, що розчарований угодою щодо рідкісноземельних металів.

Про це інформує CNN.

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Трамп сказав, що розчарований Україною

У понеділок, 31 березня, лідер США повторив свою тезу о розчаруванні Україною та угодою щодо копалин.

За його словами, угода була вже укладена, але зараз Україна ставить умову — вступ у НАТО. Трамп зазначив, що це питання не обговорювалося раніше.

Президент США зауважив, що про це ніколи не йшлося. Крім того, він додав, що ще задовго до Путіна українцям сказали, що вони не вступатимуть у НАТО.

"Ми уклали угоду щодо рідкісноземельних металів. Все було зроблено. І я дізнався про це через вас", — сказав Трамп, звертаючись до преси.

"Я ще не говорив з ними, але через вас я почув, що вони тепер кажуть: "Ну, я піду на цю угоду, тільки якщо ми потрапимо в НАТО або щось в цьому роді". Ну, це ніколи, по-перше, не обговорювалося. По-друге, я думаю, що це буде дуже... задовго до Путіна їм сказали, що ви не збираєтеся в НАТО", — сказав лідер США.

Водночас він вкотре повторив російську тезу, припустивши, що тема вступу України до НАТО могла стати причиною війни: "Напевно, саме через це почалася війна".

Зазначимо, що влада РФ активно намагається завадити укладанню угоди між США та Україною щодо копалин. Відтак, Кремль пропонує США співпрацю в галузі видобутку рідкісноземельних металів.

Раніше ми писали, що Трамп незадоволений публічними заявами щодо повномасштабної війни в Україні як з боку Зеленського, так і з боку Путіна. На думку президента США, подібні заяви не сприяють переговорам щодо закінчення війни.