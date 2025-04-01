Трамп выразил разочарование Украиной и соглашением по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuteras

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование Украиной. Кроме того, он сказал, что разочарован соглашением по редкоземельным металлам.

Об этом информирует CNN.

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Трамп сказал, что разочарован Украиной

В понедельник, 31 марта, лидер США повторил тезис о своем разочаровании Украиной и соглашением по ископаемым.

По его словам, соглашение было уже заключено, но сейчас Украина ставит условие — вступление в НАТО. Трамп отметил, что этот вопрос не обсуждался ранее.

Президент США отметил, что об этом никогда не шла речь. Кроме того, он добавил, что еще задолго до Путина украинцам сказали, что они не будут вступать в НАТО.

"Мы заключили соглашение по редкоземельным металлам. Все было сделано. И я узнал об этом от вас", — сказал Трамп, обращаясь к прессе.

"Я еще не говорил с ними, но от вас я услышал, что они теперь говорят: "Ну, я пойду на эту сделку, только если мы попадем в НАТО или что-то в этом роде". Ну, это никогда, во-первых, не обсуждалось. Во-вторых, я думаю, что это будет очень... задолго до Путина им сказали, что вы не собираетесь в НАТО", — сказал лидер США.

В то же время он вновь повторил российский тезис, предположив, что тема вступления Украины в НАТО могла стать причиной войны: "Наверное, именно из-за этого началась война".

Отметим, что власти РФ активно пытаются помешать заключению соглашения между США и Украиной по ископаемым. Следовательно, Кремль предлагает США сотрудничество в области добычи редкоземельных металлов.

Ранее мы писали, что Трамп недоволен публичными заявлениями о полномасштабной войне в Украине как со стороны Зеленского, так и со стороны Путина. По мнению президента США, подобные заявления не способствуют переговорам по окончанию войны.