Трампу не подобаються різкі заяви обох лідерів, адже це не сприяє переговорам

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп дуже незадоволений публічними заявами щодо війни в Україні як з боку президента України Володимира Зеленського, так і з боку диктатора РФ Володимира Путіна. Трамп вважає, що такі заяви не сприяють переговорам.

Про це журналістам заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє AP.

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За словами Левітт, президент Трамп докладає значних зусиль для досягнення мирного врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Однак риторика лідерів обох країн викликає у нього стурбованість.

Левітт зазначила, що президент США висловив своє незадоволення коментарями, зробленими керівниками обох сторін конфлікту, і поділився своєю думкою щодо необхідних кроків для його завершення.

Детальніше про те, які саме заяви викликали невдоволення президента Трампа, прессекретар не уточнила. Вона лише підкреслила, що президент США та його команда продовжують наполегливо працювати над врегулюванням російсько-українського конфлікту.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп втрачає терпіння через тактику зволікання Володимира Путіна щодо припинення вогню в Україні. Про це він говорив під час гри в гольф із президентом Фінляндії Олександром Стуббом, де жалівся на Путіна.

Крім того, стало відомо, що Москва і Вашингтон почали переговори про спільний видобуток рідкоземельних металів. Крім того, ведуться перемовини про інші проєкти в Росії.