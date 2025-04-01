Трампу не нравятся резкие заявления обоих лидеров, ведь это не способствует переговорам

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп очень недоволен публичными заявлениями относительно войны в Украине как со стороны президента Украины Владимира Зеленского, так и со стороны диктатора РФ Владимира Путина. Трамп считает, что такие заявления не способствуют переговорам.

Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает AP.

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По словам Левитт, президент Трамп прилагает значительные усилия для достижения мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Однако риторика лидеров обеих стран вызывает у него обеспокоенность.

Левитт отметила, что президент США выразил свое недовольство комментариями, сделанными руководителями обеих сторон конфликта, и поделился своим мнением относительно необходимых шагов для его завершения.

Подробнее о том, какие именно заявления вызвали недовольство президента Трампа, пресс-секретарь не уточнила. Она лишь подчеркнула, что президент США и его команда продолжают упорно работать над урегулированием российско-украинского конфликта.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп теряет терпение из-за тактики промедления Владимира Путина по прекращению огня в Украине. Об этом он говорил во время игры в гольф с президентом Финляндии Александром Стуббом, где жаловался на Путина.

Кроме того, стало известно, что Москва и Вашингтон начали переговоры о совместной добыче редкоземельных металлов. Кроме того, ведутся переговоры о других проектах в России.