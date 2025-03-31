У Путіна є час до 20 квітня, щоб припинити вогонь інакше РФ чекають санкції

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп втрачає терпіння через тактику зволікання Володимира Путіна щодо припинення вогню в Україні. Президент Фінляндії Олександр Стубб грав з Трампом у гольф і Трамп жалівся на Путіна.

Про це Стубб заявив в інтерв'ю The Guardian.

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Олександр Стубб та Дональд Трамп. Фото: realDonaldTrump/TruthSocial

Президент Фінляндії проінформував, що до 20 квітня Путін має бути зобов'язаний дотримуватися режиму повного припинення вогню, але він цього не робить. Якщо Путін розчарує Трампа, то сенатор-республіканець Ліндсі Грем уже має в Сенаті США законопроєкт, який пропонує те, що він назвав "страшними" санкціями США проти Росії.

Відповідаючи на запитання, як, на його думку, Трамп висловить своє нетерпіння Путіну, Стубб сказав, що все стане зрозумілим за кілька днів.

Стубб сказав, що не він має давати поради США щодо санкцій, які вони можуть запровадити, але Трамп сказав у неділю, після зустрічі зі Стуббом, що він розглядає додаткові санкції щодо будь-якої країни, яка купує російську нафту.

"Ми у Фінляндії розуміємо, що не варто довіряти Путіну. Не недооцінюйте його здатність зволікати. Але нам потрібно назвати його блеф. Це типово для росіян сказати: "так, пане президенте, є припинення вогню". А після цього сказати: "але умови такі..." Це не той спосіб, у який, я думаю, ми повинні вести переговори з росіянами. Єдине, що вони розуміють, це сила", — сказав Стубб.

Нагадаємо, Дональд Трамп відреагував на ідею російського диктатора Володимира Путіна створити тимчасову адміністрацію в Україні. Він розлютився на нього.

Також американський президент прокоментував нещодавні атаки Росії по Україні іранськими дронами-камікадзе.