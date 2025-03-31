У Путина есть время до 20 апреля, чтобы прекратить огонь иначе РФ ждут санкции

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп теряет терпение из-за тактики промедления Владимира Путина по прекращению огня в Украине. Президент Финляндии Александр Стубб играл с Трампом в гольф и Трамп жаловался на Путина.

Об этом Стубб заявил в интервью The Guardian.

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Александр Стубб и Дональд Трамп. Фото: realDonaldTrump/TruthSocial

Президент Финляндии проинформировал, что до 20 апреля Путин должен быть обязан соблюдать режим полного прекращения огня, но он этого не делает. Если Путин разочарует Трампа, то сенатор-республиканец Линдси Грэм уже имеет в Сенате США законопроект, который предлагает то, что он назвал "страшными" санкциями США против России.

Отвечая на вопрос, как, по его мнению, Трамп выразит свое нетерпение Путину, Стубб сказал, что все станет понятным через несколько дней.

Стубб сказал, что не он должен давать советы США относительно санкций, которые они могут ввести, но Трамп сказал в воскресенье, после встречи со Стуббом, что он рассматривает дополнительные санкции в отношении любой страны, которая покупает российскую нефть.

"Мы в Финляндии понимаем, что не стоит доверять Путину. Не недооценивайте его способность медлить. Но нам нужно назвать его блеф. Это типично для россиян сказать: "да, господин президент, есть прекращение огня". А после этого сказать: "но условия такие..." Это не тот способ, которым, я думаю, мы должны вести переговоры с россиянами. Единственное, что они понимают, это сила", — сказал Стубб.

Напомним, Дональд Трамп отреагировал на идею российского диктатора Владимира Путина создать временную администрацию в Украине. Он разозлился на него.

Также американский президент прокомментировал недавние атаки России по Украине иранскими дронами-камикадзе.