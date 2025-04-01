Росія пропонує США співпрацю в рідкоземельній сфері замість підтримки України

Президент Росії Володимир Путін.Фото: росЗМІ

Російська влада активізувала спроби завадити укладанню стратегічної угоди між США та Україною у сфері корисних копалин, натомість пропонуючи американцям співпрацю в галузі видобутку рідкоземельних металів. Таку ініціативу Кремль просуває як потенційний шлях до "покращення двосторонніх відносин".

Про це йдеться у дайджесті аналітиків Інституту дослідження війни (ISW).

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Росія пропонує США співпрацювати у видобутку корисних копалин, щоб витіснити Україну

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що американські компанії нібито зацікавлені в участі у спільних з Росією проєктах у сфері видобутку рідкоземельних елементів, хоча жодних офіційних домовленостей поки не підписано.

Того ж дня керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв повідомив прокремлівському виданню "Известия", що між США та РФ тривають попередні переговори щодо можливості реалізації таких проєктів. У коментарі для BBC Дмитрієв наголосив, що економічне партнерство між країнами могло б стати "ключем до завершення війни в Україні", але лише після мирних домовленостей.

Кремль хоче показати США, що Росія привабливіша для співпраці у сфері копалин

Кремль, коментують аналітики, таким чином намагається поставити під сумнів доцільність укладення українсько-американської угоди щодо корисних копалин, просуваючи Росію як привабливішого торгового партнера в цій сфері.

Утім, як наголошує Інститут вивчення війни (ISW), стратегія адміністрації Дональда Трампа полягає в тому, щоб вибудувати глибші економічні зв’язки між США та Україною. Це мало б допомогти перетворити відносини з Києвом на повноцінне партнерство, вийшовши за межі військової допомоги. На цьому тлі пропозиції Росії можуть розглядатися як спроба послабити американську підтримку України, не припиняючи підготовку до потенційного нового етапу агресії.

Що буде, якщо Росія і США почнуть співпрацювати

Аналітики попереджають, що економічна співпраця США з Росією, зокрема у сфері стратегічної сировини, може лише прискорити відновлення російського військового потенціалу. Крім того, вона створює ризики для передачі доступу до українських корисних копалин Китаю — з огляду на тривале стратегічне партнерство Москви і Пекіна у сфері видобутку рідкісноземельних елементів.

ISW наголошує, що Кремль активно використовує нібито мирні економічні ініціативи як інструмент політичного тиску на США, аби домогтися поступок по Україні. Проте це суперечить задекларованій меті Вашингтона — досягненню справедливого та стабільного миру на умовах, вигідних як США, так і Україні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що США та Росія почали переговори щодо співпраці у видобутку рідкоземельних металів.

А кілька днів тому ЗМІ та дехто з нардепів зазначив, що угода про корисні копалини, які США пропонує Україні, небезпечна, містить багатоспірних вимог та умов і не надає ніяких гарантій безпеки.

Згодом стало відомо, що Україна не буде підписувати угоду про корисні копалини.