Россия предлагает США сотрудничество в редкоземельной сфере вместо поддержки Украины

Президент России Владимир Путин.Фото: росСМИ

Российские власти активизировали попытки помешать заключению стратегического соглашения между США и Украиной в сфере полезных ископаемых, взамен предлагая американцам сотрудничество в области добычи редкоземельных металлов. Такую инициативу Кремль продвигает как потенциальный путь к "улучшению двусторонних отношений".

Об этом говорится в дайджесте аналитиков Института исследования войны (ISW).

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские компании якобы заинтересованы в участии в совместных с Россией проектах в сфере добычи редкоземельных элементов, хотя никаких официальных договоренностей пока не подписано.

В тот же день руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил прокремлевскому изданию "Известия", что между США и РФ ведутся предварительные переговоры о возможности реализации таких проектов. В комментарии для BBC Дмитриев отметил, что экономическое партнерство между странами могло бы стать "ключом к завершению войны в Украине", но только после мирных договоренностей.

Кремль хочет показать США, что Россия более привлекательна для сотрудничества в сфере ископаемых

Кремль, комментируют аналитики, таким образом пытается поставить под сомнение целесообразность заключения украинско-американского соглашения по полезным ископаемым, продвигая Россию как более привлекательного торгового партнера в этой сфере.

Впрочем, как отмечает Институт изучения войны (ISW), стратегия администрации Дональда Трампа заключается в том, чтобы выстроить более глубокие экономические связи между США и Украиной. Это должно помочь превратить отношения с Киевом в полноценное партнерство, выйдя за пределы военной помощи. На этом фоне предложения России могут рассматриваться как попытка ослабить американскую поддержку Украины, не прекращая подготовку к потенциальному новому этапу агрессии.

Что будет, если Россия и США начнут сотрудничать

Аналитики предупреждают, что экономическое сотрудничество США с Россией, в частности в сфере стратегического сырья, может лишь ускорить восстановление российского военного потенциала. Кроме того, оно создает риски для передачи доступа к украинским полезным ископаемым Китаю - учитывая длительное стратегическое партнерство Москвы и Пекина в сфере добычи редкоземельных элементов.

ISW отмечает, что Кремль активно использует якобы мирные экономические инициативы как инструмент политического давления на США, чтобы добиться уступок по Украине. Однако это противоречит задекларированной цели Вашингтона - достижению справедливого и стабильного мира на условиях, выгодных как США, так и Украине.

Напомним, недавно стало известно, что США и Россия начали переговоры о сотрудничестве в добыче редкоземельных металлов.

А несколько дней назад СМИ и некоторые из нардепов отметили, что соглашение о полезных ископаемых, которые США предлагает Украине, опасное, содержит многоспорные требования и условия и не предоставляет никаких гарантий безопасности.

Впоследствии стало известно, что Украина не будет подписывать соглашение о полезных ископаемых.