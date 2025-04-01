Трамп збирається запровадити мита на нафту РФ, якщо Путін не припинить вогонь на фронті

Президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче бачити, як президент Росії Володимир Путін "дотримується угоди" про припинення вогню в Україні. Трамп вчергове заявив, що готовий в іншому випадку запровадити додаткові мита на російську нафту.

Про це повідомляє CNN.

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В чому хоче переконатись Трамп

Виступаючи перед журналістами у Білому домі Трамп наголосив на припиненні загибелі солдат на фронті.

"Я хочу, щоб він уклав угоду, щоб ми зупинили вбивство російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я хочу переконатися, що він виконає це завдання, і я думаю, що він це зробить. Я не хочу вводити вторинні тарифи на його нафту. Але я думаю, що, знаєте, я б це зробив, якби вважав, що він не виконує свою роботу. Я зробив це з Венесуелою", — сказав Трамп.

CNN нагадує, що вихідними Трамп сказав в інтерв'ю, що якщо з вини РФ не припиниться вогонь на фронті, то "я збираюся запровадити додаткові мита на нафту, на всю нафту, що надходить з Росії".

Трамп напередодні вчергове повторив російські наративи про, нібито, бажання вступу України до НАТО як причину нападу Путіна.

"Це, мабуть, причина, по якій почалася війна", — сказав Трамп.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс нещодавно заявив, що, на його думку, між Україною та Росією вже діє "енергетичне перемир'я".

У Генштабі ЗСУ також відреагували на звинувачення Росії щодо того, що Україна нібито не виконує умови "енергетичного перемир'я".