Трамп собирается ввести пошлины на нефть РФ, если Путин не прекратит огонь на фронте

Угрозы Путину и нарративы Кремля — очередные заявления Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет видеть, как президент России Владимир Путин "придерживается соглашения" о прекращении огня в Украине. Трамп в очередной раз заявил, что готов в противном случае ввести дополнительные пошлины на российскую нефть.
Об этом сообщает CNN.
В чем хочет убедиться Трамп
Выступая перед журналистами в Белом доме Трамп отметил прекращение гибели солдат на фронте.
"Я хочу, чтобы он заключил соглашение, чтобы мы остановили убийство российских солдат, украинских солдат и других людей. Я хочу убедиться, что он выполнит эту задачу, и я думаю, что он это сделает. Я не хочу вводить вторичные тарифы на его нефть. Но я думаю, что, знаете, я бы это сделал, если бы считал, что он не выполняет свою работу. Я сделал это с Венесуэлой", — сказал Трамп.
CNN напоминает, что на выходных Трамп сказал в интервью, что если по вине РФ не прекратится огонь на фронте, то "я собираюсь ввести дополнительные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России".
Трамп накануне в очередной раз повторил российские нарративы о, якобы, желании вступления Украины в НАТО как причину нападения Путина.
"Это, видимо, причина, по которой началась война", — сказал Трамп.
Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс недавно заявил, что, по его мнению, между Украиной и Россией уже действует "энергетическое перемирие".
В Генштабе ВСУ также отреагировали на обвинения России относительно того, что Украина якобы не выполняет условия "энергетического перемирия".
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