РФ звинувачує Україну в обстрілі енергооб'єктів — реакція Генштабу

Полум'я та дим через пожежу на об'єкті електроенергетики. Фото ілюстративне: Радіо Свобода

Міністерство оборони РФ продовжує поширювати фейки про те, що Україна нібито обстрілює енергетичні об'єкти в Росії та на окупованих територіях. Однак це не відповідає дійсності.

Про це заявили у Генштабі ЗСУ у п'ятницю, 28 березня.

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У Генеральному штабі наголосили, що ЗСУ здійснюють вогневе ураження виключно по військових цілях армії ворога. Сили оборони України не порушували домовленостей щодо зупинення ударів по енергетичних об'єктах.

"Водночас фіксуються конкретні порушення цих домовленостей з боку російської армії, зокрема тільки за минулу добу були завдані російські удари, які пошкодили енергооб'єкти у Херсоні та на Полтавщині. Очікуємо відповідної реакції партнерів", — йдеться у заяві.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Як додали у Генштабі, Росія не змінює тактику щодо затягування війни. Відтак, ворог щодня поширює неправдиву інформацію, аби дискредитувати Україну та дипломатичні зусилля України та партнерів.

Нагадаємо, раніше у Москві заявили, що Росія має право не дотримуватися режиму тиші та припинення ударів по енергетиці. Пояснили це тим, що нібито Україна порушила домовленості.

Також ми повідомляли про те, що у ЦПД заявили про новий обстріл газовимірювальної станції "Суджа" у Курській області. Андрій Коваленко зазначив, що це справа рук росіян.