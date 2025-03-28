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В РФ натякнули на можливий вихід із "30-денного режиму тиші"

28 березня 2025 14:18
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
РФ залишає за собою право не виконувати мораторій на обстріл енергетики, — Пєсков
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Росія має право не виконувати "мораторій на обстріли енергетики". Москва вважає, що саме Київ "порушує" домовленості.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

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РФ традиційно намагається перекласти відповідальність на Україну, звинувачуючи її в порушенні режиму припинення вогню.

"РФ залишає за собою право не виконувати "постійно порушуваний Києвом мораторій на обстріл енергетики", — сказав Пєсков.

Водночас в Офісі Президента України наголосили, що саме окупанти двічі за минулу добу обстрілювали українські енергетичні об’єкти, тим самим самі порушуючи перемир’я.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що "тиша" на морі та в енергетиці не працює.

А речник МЗС Георгій Тихий заявив, що росіяни відмовилися обговорювати припинення ударів по цивільній інфраструктурі України.

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