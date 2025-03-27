Зеленський заявив про порушення Росією режиму тиші в морі та енергетиці

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "тиша" на морі та в енергетиці не працює. Глава держави наголосив, що РФ порушує своїми постійними атаками.

Про це лідер України сказав під час свого виступу на пресконференції в Парижі у четвер, 27 березня.

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Лідер України зазначив, що американці вважають, що тиша на морі та в енергетиці працює. Однак президент наголосив, що сьогодні вночі російські загарбники пошкодили об’єкт енергетики в Херсоні.

"На мою думку, якщо сьогодні було порушення, були удари по Херсону, по залізничному вокзалу, по енергетиці... Я вважаю, що повинна бути реакція США... Ми чітко розуміємо, куди були постріли, що зруйновано і втрачено... Ми все це підготуємо і передамо США. І після цього ми очікуємо на реакцію США, бо нам говорили, що вони будуть на порушення реагувати", — сказав глава держави.

Також Зеленський сказав, що готовий до прямих контактів з Путіним. Однак, він зазначив, що російський диктатор не готовий до такої зустрічі.

Крім того, лідер України назвав країни, які представлятимуть інтереси Європи на переговорах з Росією щодо закінчення повномасштабної війни.