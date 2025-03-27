Зеленский заявил о нарушении Россией режима тишины в море и энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "тишина" на море и в энергетике не работает. Глава государства подчеркнул, что РФ нарушает своими постоянными атаками.

Об этом лидер Украины сказал во время своего выступления на пресс-конференции в Париже в четверг, 27 марта.

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Лидер Украины отметил, что американцы считают, что тишина на море и в энергетике работает. Однако президент подчеркнул, что сегодня ночью российские захватчики повредили объект энергетики в Херсоне.

"По моему мнению, если сегодня было нарушение, были удары по Херсону, по железнодорожному вокзалу, по энергетике... Я считаю, что должна быть реакция США... Мы четко понимаем, куда были выстрелы, что разрушено и потеряно... Мы все это подготовим и передадим США. И после этого мы ожидаем реакции США, потому что нам говорили, что они будут на нарушения реагировать", — сказал глава государства.

Также Зеленский сказал, что готов к прямым контактам с Путиным. Однако, он отметил, что российский диктатор не готов к такой встрече.

Кроме того, лидер Украины назвал страны, которые будут представлять интересы Европы на переговорах с Россией по окончанию полномасштабной войны.