Зеленський заявив, що ніхто не подарує РФ українські землі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість єдності європейських країн у питанні територіальної цілісності України. Він наголосив, що ніхто не збирається поступатися українськими землями ні Росії, ні її керівництву.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції після саміту у Парижі.

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Глава держави також підкреслив, що Російська Федерація грубо порушила міжнародне право та повинна нести відповідальність за свої дії.

"Тут важлива об'єднана позиція на європейському континенті: ніхто не даруватиме ні Путіну, ні РФ наші землі", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що міжнародна підтримка України залишається ключовим фактором у боротьбі за суверенітет і справедливість.

Раніше Зеленський заявив, що не всі країни підтримують розміщення контингенту НАТО в Україні.

Також український президент вважає, що російський президент Володимир Путін прагне розділити Європу та Америку.