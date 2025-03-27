Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский заявил, что никто не подарит РФ украинские земли arrow

Зеленский заявил, что никто не подарит РФ украинские земли

27 марта 2025 18:09
Анастасия Писаненко - редактор
Зеленский заявил, что никто не подарит РФ украинские земли
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
Анастасия Писаненко - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности единства европейских стран в вопросе территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что никто не собирается уступать украинские земли ни России, ни ее руководству.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции после саммита в Париже.

Читайте также:

Никто не подарит Путину и РФ украинские земли

Глава государства также подчеркнул, что Российская Федерация грубо нарушила международное право и должна нести ответственность за свои действия.

"Здесь важна объединенная позиция на европейском континенте: никто не будет дарить ни Путину, ни РФ наши земли", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что международная поддержка Украины остается ключевым фактором в борьбе за суверенитет и справедливость.

Ранее Зеленский заявил, что не все страны поддерживают размещение контингента НАТО в Украине.

Также украинский президент считает, что российский президент Владимир Путин стремится разделить Европу и Америку.

Владимир Зеленский владимир путин военная помощь война в Украине Россия
Реклама
Реклама
Реклама