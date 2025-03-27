Зеленский заявил, что никто не подарит РФ украинские земли

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности единства европейских стран в вопросе территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что никто не собирается уступать украинские земли ни России, ни ее руководству.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции после саммита в Париже.

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Глава государства также подчеркнул, что Российская Федерация грубо нарушила международное право и должна нести ответственность за свои действия.

"Здесь важна объединенная позиция на европейском континенте: никто не будет дарить ни Путину, ни РФ наши земли", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что международная поддержка Украины остается ключевым фактором в борьбе за суверенитет и справедливость.

Ранее Зеленский заявил, что не все страны поддерживают размещение контингента НАТО в Украине.

Также украинский президент считает, что российский президент Владимир Путин стремится разделить Европу и Америку.