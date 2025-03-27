Зеленский заявил, что никто не подарит РФ украинские земли
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности единства европейских стран в вопросе территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что никто не собирается уступать украинские земли ни России, ни ее руководству.
Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции после саммита в Париже.
Никто не подарит Путину и РФ украинские земли
Глава государства также подчеркнул, что Российская Федерация грубо нарушила международное право и должна нести ответственность за свои действия.
"Здесь важна объединенная позиция на европейском континенте: никто не будет дарить ни Путину, ни РФ наши земли", — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что международная поддержка Украины остается ключевым фактором в борьбе за суверенитет и справедливость.
Ранее Зеленский заявил, что не все страны поддерживают размещение контингента НАТО в Украине.
Также украинский президент считает, что российский президент Владимир Путин стремится разделить Европу и Америку.
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