РФ оставляет за собой право не выполнять мораторий на обстрелы энергетики, —Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Россия имеет право не выполнять "мораторий на обстрелы энергетики". Москва считает, что именно Киев "нарушает" договоренности.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова.

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РФ традиционно пытается переложить ответственность на Украину, обвиняя ее в нарушении режима прекращения огня.

"РФ оставляет за собой право не выполнять "постоянно нарушаемый Киевом мораторий на обстрел энергетики", — сказал Песков.

В то же время в Офисе Президента Украины отметили, что именно оккупанты дважды за минувшие сутки обстреливали украинские энергетические объекты, тем самым сами нарушая перемирие.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "тишина" на море и в энергетике не работает.

А представитель МИД Георгий Тихий заявил, что россияне отказались обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре Украины.