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В РФ намекнули на возможный выход из "30-дневного режима тишины"

28 марта 2025 14:18
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
РФ оставляет за собой право не выполнять мораторий на обстрелы энергетики, —Песков
Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Россия имеет право не выполнять "мораторий на обстрелы энергетики". Москва считает, что именно Киев "нарушает" договоренности.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова.

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РФ традиционно пытается переложить ответственность на Украину, обвиняя ее в нарушении режима прекращения огня.

"РФ оставляет за собой право не выполнять "постоянно нарушаемый Киевом мораторий на обстрел энергетики", — сказал Песков.

В то же время в Офисе Президента Украины отметили, что именно оккупанты дважды за минувшие сутки обстреливали украинские энергетические объекты, тем самым сами нарушая перемирие.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "тишина" на море и в энергетике не работает.

А представитель МИД Георгий Тихий заявил, что россияне отказались обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

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