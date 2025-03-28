РФ обвиняет Украину в обстреле энергообъектов — реакция Генштаба

Пламя и дым из-за пожара на объекте электроэнергетики. Фото иллюстративное: Радио Свобода

Министерство обороны РФ продолжает распространять фейки о том, что Украина якобы обстреливает энергетические объекты в России и на оккупированных территориях. Однако это не соответствует действительности.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ в пятницу, 28 марта.

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В Генеральном штабе отметили, что ВСУ осуществляют огневое поражение исключительно по военным целям армии врага. Силы обороны Украины не нарушали договоренностей по остановке ударов по энергетическим объектам.

"В то же время фиксируются конкретные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии, в частности только за минувшие сутки были нанесены российские удары, которые повредили энергообъекты в Херсоне и на Полтавщине. Ожидаем соответствующей реакции партнеров", — говорится в заявлении.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Как добавили в Генштабе, Россия не меняет тактику по затягиванию войны. Следовательно, враг ежедневно распространяет ложную информацию, чтобы дискредитировать Украину и дипломатические усилия Украины и партнеров.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Россия имеет право не соблюдать режим тишины и прекращения ударов по энергетике. Объяснили это тем, что якобы Украина нарушила договоренности.

Также мы сообщали о том, что в ЦПД заявили о новом обстреле газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Андрей Коваленко отметил, что это дело рук россиян.