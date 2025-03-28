Удар по газовимірювальній станції на Курщині — у ЦПК прокоментували

Будівля газовимірювальної станції «Суджа» в Курській області РФ, пошкоджена під час боїв. Фото ілюстративне: Reuters

Росіяни звинувачують Україну в порушенні перемир'я. Разом з тим, самі ж вдарили по газовимірювальній станції "Суджа" у Курській області РФ.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у п'ятницю, 28 березня.

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Удар по газовимірювальній станції "Суджа"

Двічі за попередню добу російські окупанти порушили енергетичне перемир'я. При цьому, за словами Коваленка, ворог обстріляв власну газотранспортну систему.

"Росія знову атакувала газотранспортну систему (газовимірювальну станцію) "Суджа" на Курщині, яку вони не контролюють", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Андрія Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на морі та в енергетиці не працює. Він наголосив, що Росіян порушує домовленості постійними атаками.

Також ми повідомляли про те, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав посилити тиск на Росію. Він наголосив, що Москва не хоче миру, а прагне продовження війни.