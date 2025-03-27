Сибіга закликав посилити тиск на Росію

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав посилити тиск на Москву. Він зазначив, що Росія не хоче миру, їй потрібна війна.

Про це глава МЗС України сказав у четвер, 27 березня, інформують Новини.LIVE.

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"Росія прагне війни, а не миру", — сказав Сибіга. А також закликав посилити тиск на Москву. Зокрема, глава дипломатичного відомства нагадав, що Україна погодилася на американську ініціативу припинення вогню ще 11 березня, натомість Росія висуває маніпулятивні вимоги та тягне час.

"Це справді візит мужності, тому що на власні очі ми сьогодні побачили наслідки російського терору, від якого щодня потерпає Харків. Ми оглянули руйнування після вчорашньої дронової атаки, і це відповідь Росії на всі пропозиції миру", — наголосив Сибіга.

А також додав, що Москва не зацікавлена у припиненні повномасштабної війни, тому необхідно посилювати міжнародний тиск, щоб змусити її до миру.

Своєю чергою, речник МЗС Георгій Тихий заявив, що російська сторона відмовилася говорити про припинення атак на українську цивільну інфраструктуру. Натомість вони продовжують атакувати мирне населення.

Водночас президент Зеленський заявив про готовність до прямих контактів з російським диктатором Путіним. Проте, за його словами, очільник Кремля не готовий до такої зустрічі.