Сибига призвал усилить давление на Россию

РФ стремится к войне — Сибига призвал усилить давление на Москву
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на Москву. Он отметил, что Россия не хочет мира, ей нужна война.
Об этом глава МИД Украины сказал в четверг, 27 марта, информируют Новини.LIVE.
Сибига о стремлении РФ продолжать войну против Украины
"Россия стремится к войне, а не к миру", — сказал Сибига. А также призвал усилить давление на Москву. В частности, глава дипломатического ведомства напомнил, что Украина согласилась на американскую инициативу прекращения огня еще 11 марта, зато Россия выдвигает манипулятивные требования и тянет время.
"Это действительно визит мужества, потому что собственными глазами мы сегодня увидели последствия российского террора, от которого ежедневно страдает Харьков. Мы осмотрели разрушения после вчерашней дроновой атаки, и это ответ России на все предложения мира", — подчеркнул Сибига.
А также добавил, что Москва не заинтересована в прекращении полномасштабной войны, поэтому необходимо усиливать международное давление, чтобы заставить ее к миру.
В свою очередь, представитель МИД Георгий Тихий заявил, что российская сторона отказалась говорить о прекращении атак на украинскую гражданскую инфраструктуру. Вместо этого они продолжают атаковать мирное население.
В то же время президент Зеленский заявил о готовности к прямым контактам с российским диктатором Путиным. Однако, по его словам, глава Кремля не готов к такой встрече.
Читайте Новини.LIVE!