Сибига призвал усилить давление на Россию

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на Москву. Он отметил, что Россия не хочет мира, ей нужна война.

Об этом глава МИД Украины сказал в четверг, 27 марта, информируют Новини.LIVE.

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"Россия стремится к войне, а не к миру", — сказал Сибига. А также призвал усилить давление на Москву. В частности, глава дипломатического ведомства напомнил, что Украина согласилась на американскую инициативу прекращения огня еще 11 марта, зато Россия выдвигает манипулятивные требования и тянет время.

"Это действительно визит мужества, потому что собственными глазами мы сегодня увидели последствия российского террора, от которого ежедневно страдает Харьков. Мы осмотрели разрушения после вчерашней дроновой атаки, и это ответ России на все предложения мира", — подчеркнул Сибига.

А также добавил, что Москва не заинтересована в прекращении полномасштабной войны, поэтому необходимо усиливать международное давление, чтобы заставить ее к миру.

В свою очередь, представитель МИД Георгий Тихий заявил, что российская сторона отказалась говорить о прекращении атак на украинскую гражданскую инфраструктуру. Вместо этого они продолжают атаковать мирное население.

В то же время президент Зеленский заявил о готовности к прямым контактам с российским диктатором Путиным. Однако, по его словам, глава Кремля не готов к такой встрече.