У МЗС розповіли, що допоможе контролювати припинення вогню в енергетиці

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

Речник МЗС України розповів, що допоможе контролювати припинення вогню з боку РФ в енергетиці. За його словами, це безпілотники, супутники та інша техніка.

Про це речник дипломатичного відомства Георгій Тихий заявив у четвер, 27 березня, інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

Речник МЗС про контроль над дотриманням "перемир'я" в енергетиці

"Дрони, супутники та інша техніка дозволятимуть контролювати припинення вогню в енергетиці", — сказав Тихий.

Також він нагадав, що щоразу всі 25 "хлібних", "пасхальних", "шкільних" перемирʼїв у період з 2014 по 2022 роки зривались РФ в перші хвилини, години, максимум — дні після проголошення.

"Технічні можливості Сполучених Штатів і українських дронів дозволяють побачити буквально кожен сантиметр поля бою... Йдеться про те, щоб запросити партнерів у найближчі тижні — для того, щоб визначити, як саме це все має працювати з моніторингом", — сказав речник МЗС України.

Також він заявив, що Росія відмовилася обговорювати припинення атак на українську цивільну інфраструктуру. Натомість росіяни продовжують обстрілювати мирне населення України.

Нагадаємо, що глава держави Володимир Зеленський сказав, що готовий до прямих контактів з Путіним. Однак він наголосив, що російський диктатор не готовий до такої зустрічі.