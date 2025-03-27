В МИД рассказали, что поможет контролировать прекращение огня в энергетике

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

Представитель МИД Украины рассказал, что поможет контролировать прекращение огня со стороны РФ в энергетике. По его словам, это беспилотники, спутники и другая техника.

Об этом спикер дипломатического ведомства Георгий Тихий заявил в четверг, 27 марта, информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Спикер МИД о контроле над соблюдением "перемирия" в энергетике

"Дроны, спутники и другая техника позволят контролировать прекращение огня в энергетике", — сказал Тихий.

Также он напомнил, что каждый раз все 25 "хлебных", "пасхальных", "школьных" перемирий в период с 2014 по 2022 годы срывались РФ в первые минуты, часы, максимум — дни после провозглашения.

"Технические возможности Соединенных Штатов и украинских дронов позволяют увидеть буквально каждый сантиметр поля боя... Речь идет о том, чтобы пригласить партнеров в ближайшие недели - для того, чтобы определить, как именно это все должно работать с мониторингом", — сказал представитель МИД Украины.

Также он заявил, что Россия отказалась обсуждать прекращение атак на украинскую гражданскую инфраструктуру. Зато россияне продолжают обстреливать мирное население Украины.

Напомним, что глава государства Владимир Зеленский сказал, что готов к прямым контактам с Путиным. Однако он отметил, что российский диктатор не готов к такой встрече.