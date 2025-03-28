Удар по газоизмерительной станции на Курщине — в ЦПК прокомментировали

Здание газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области РФ, поврежденное во время боев. Фото иллюстративное: Reuters

Россияне обвиняют Украину в нарушении перемирия. Вместе с тем сами же ударили по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области РФ.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в пятницу, 28 марта.

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Удар по газоизмерительной станции "Суджа"

Дважды за предыдущие сутки российские оккупанты нарушили энергетическое перемирие. При этом, по словам Коваленко, враг обстрелял собственную газотранспортную систему.

"Россия снова атаковала газотранспортную систему (газоизмерительную станцию) "Суджа" на Курщине, которую они не контролируют", — говорится в сообщении.

Сообщение Андрея Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня на море и в энергетике не работает. Он отметил, что Россия нарушает договоренности постоянными атаками.

Также мы сообщали о том, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на Россию. Он отметил, что Москва не хочет мира, а стремится к продолжению войны.