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Венс відповів, чи діє енергетичне перемир'я між Україною та РФ

29 березня 2025 13:58
Ольга Антоновська - редактор
Енергетичне перемир'я між Україною та РФ — Венс прокоментував
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Енергетичне перемир'я між Україною та Росією діє. Крім того, майже завершено комерційне перемир'я в Чорному морі.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в суботу, 29 березня.

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Венс зазначив, що Росія погодилась на умови США щодо військ у Чорному морі разом зі зняттям санкцій з російських банків. Разом з тим Дональд Трамп все ще розглядає це. Венс додав, що наразі "вперше є шанс на мирне врегулювання" війни в Україні.

"Якщо подивитись, у нас є перемир'я щодо енергетичної інфраструктури. Є комерційне перемир'я в Чорному морі, яке майже завершене. Коли досягнемо цього, працюватимемо над наступним етапом перемир'я", — зазначив віцепрезидент США.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ відреагували на звинувачення РФ у порушенні енергетичного перемир'я. Зазначається, що Україна не порушила жодних домовленостей.

Також ми писали про те, що у Москві заявили про право не дотримуватися режиму тиші та припинення ударів по енергетиці. Пояснили це тим, що нібито Україна порушила домовленості.

США перемир'я війна в Україні енергетика Росія Джей Ді Венс
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