Перемир'я з Росією та нова угода зі США — головні заяви Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у п'ятницю, 28 березня, зробив низку заяв. Йшлося про угоду зі Сполученими Штатами Америки, перемир'я з Росією та закінчення війни.

Новини.LIVE зібрали основне, про що говорив глава держави.

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Перемир'я з Росією

Президент України висловився стосовно перемир'я з Росією. Він зазначив, що Київ передасть Америці докази зриву домовленостей саме зі сторони РФ. Зеленський наголосив, що без моніторингу перемир'я не буде працювати.

"Нам стало відомо, що американська сторона проведе консультації всередині своєму, далі проведе консультації як з Саудівською Аравією, так і з Туреччиною, і також з деякими європейськими країнами щодо їх готовності проводити моніторинг", — зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський заявив, що Путін боїться розмов із ним. За словами глави держави, Київ міг би піти на переговори з кимось з росіян, якщо у них є бачення, як закінчити війну, але не з Путіним.

"Це як пінг-понг — те, що каже Путін, не завжди можна отримати відповідь. Я думаю, що в принципі ми б погодилися говорити не з ним, а з кимось, хто б представляв Росію", — сказав президент.

Новий варіант угоди зі США

Також Зеленський розповів деталі нового варіанту угоди про копалини зі США. За його словами, в ній є певні речі, які раніше вже "відсіювали".

"Це зовсім інший документ, там багато всього, про що не йшлося, а також з'явилися деякі речі, які раніше сторони відкидали вже", — зазначив глава держави.

Він також наголосив, що українці будуть знати, якщо угода передбачатиме "ризикові речі". Президент додав, що військову допомогу, яку Україна отримувала раніше від США, Київ не визнає боргами.

"Якщо питання боргів? Я не знаю, як в цій угоді. Якщо там підіймається це питання, ми не будемо сприймати борги, як і я казав. Це для мене зрозумілі абсолютно речі, принаймні ми говоримо про минуле", — сказав Зеленський.

Разом з тим, глава держави наголосив, що США більше не надаватимуть безкоштовну допомогу Україні. За його словами, про це "там кажуть відкрито".

Термінова зустріч партнерів

Також Зеленський анонсував термінову зустріч партнерів "у вузькому колі". Вона відбудеться у Києві наступного тижня.

"Дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло — Франція, Британія і Україна точно будуть", — наголосив президент на брифінгу.

Розширений доступ до розвідданих

Як повідомив Зеленський, Україна домовилась з країнами партнерами про ліцензії на виробництво ППО. Також йшлося про розширення доступу до розвідданих та доступ до партнерських складів з боєприпасами.

"Ми домовилися про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони", — сказав Зеленський.

Ситуація на Курському напрямку

Глава держави також розповів, що Сили оборони України зменшують накопичення російських військ нижче Курської області. Це роблять, аби не допустити наступу на Сумську область.

"На Курському напрямку, як я й говорив, хлопці роблять все можливе і неможливе… там є наша фізична присутність без будь-яких оточень. Поки ми там це стримуючий момент, щоб руські не почали вторгнення в Сумську область… Ми готуємось відповідними кроками, зменшуючи накопичення їх військ і розосереджування їх. Для цього трішки нижче Курської області ми зробили відповідні кроки", — сказав він.

Нагадаємо, під час звернення у п'ятницю, 28 березня, Зеленський зазначив, що Україна наразі активно працює над збільшення кількості дронів на фронті. Крім того, планують налагодити власні виробництва зенітних ракетних комплексів.

Також глава держави зазначав, що підбив підсумки зустрічі лідерів щодо підтримки України у Парижі. Президент України повідомив про результати саміту для України.