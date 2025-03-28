Перемирие с Россией и новое соглашение с США — главные заявления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в пятницу, 28 марта, сделал ряд заявлений. Речь шла о соглашении с Соединенными Штатами Америки, перемирии с Россией и окончании войны.

Новини.LIVE собрали основное, о чем говорил глава государства.

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Перемирие с Россией

Президент Украины высказался относительно перемирия с Россией. Он отметил, что Киев передаст Америке доказательства срыва договоренностей именно со стороны РФ. Зеленский подчеркнул, что без мониторинга перемирие не будет работать.

"Нам стало известно, что американская сторона проведет консультации внутри своем, далее проведет консультации как с Саудовской Аравией, так и с Турцией, и также с некоторыми европейскими странами относительно их готовности проводить мониторинг", — отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский заявил, что Путин боится разговоров с ним. По словам главы государства, Киев мог бы пойти на переговоры с кем-то из россиян, если у них есть видение, как закончить войну, но не с Путиным.

"Это как пинг-понг — то, что говорит Путин, не всегда можно получить ответ. Я думаю, что в принципе мы бы согласились говорить не с ним, а с кем-то, кто бы представлял Россию", — сказал президент.

Новый вариант соглашения с США

Также Зеленский рассказал детали нового варианта соглашения об ископаемых с США. По его словам, в нем есть определенные вещи, которые ранее уже "отсеивали".

"Это совсем другой документ, там много всего, о чем не говорилось, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны отвергали уже", — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что украинцы будут знать, если соглашение будет предусматривать "рисковые вещи". Президент добавил, что военную помощь, которую Украина получала ранее от США, Киев не признает долгами.

"Если вопрос долгов? Я не знаю, как в этом соглашении. Если там поднимается этот вопрос, мы не будем воспринимать долги, как и я говорил. Это для меня понятные абсолютно вещи, по крайней мере мы говорим о прошлом", — сказал Зеленский.

Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что США больше не будут предоставлять бесплатную помощь Украине. По его словам, об этом "там говорят открыто".

Срочная встреча партнеров

Также Зеленский анонсировал срочную встречу партнеров "в узком кругу". Она состоится в Киеве на следующей неделе.

"Очень узкий круг будет основных стран, которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины. Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг — Франция, Великобритания и Украина точно будут", — подчеркнул президент на брифинге.

Расширенный доступ к разведданным

Как сообщил Зеленский, Украина договорилась со странами партнерами о лицензиях на производство ПВО. Также речь шла о расширении доступа к разведданным и доступ к партнерским складам с боеприпасами.

"Мы договорились о лицензии на производство противовоздушной обороны", — сказал Зеленский.

Ситуация на Курском направлении

Глава государства также рассказал, что Силы обороны Украины уменьшают накопление российских войск ниже Курской области. Это делают, чтобы не допустить наступления на Сумскую область.

"На Курском направлении, как я и говорил, ребята делают все возможное и невозможное... там есть наше физическое присутствие без каких-либо окружений. Пока мы там это сдерживающий момент, чтобы русские не начали вторжение в Сумскую область... Мы готовимся соответствующими шагами, уменьшая накопление их войск и рассредоточение их. Для этого немного ниже Курской области мы сделали соответствующие шаги", — сказал он.

Напомним, во время обращения в пятницу, 28 марта, Зеленский отметил, что Украина сейчас активно работает над увеличением количества дронов на фронте. Кроме того, планируют наладить собственные производства зенитных ракетных комплексов.

Также глава государства отмечал, что подвел итоги встречи лидеров по поддержке Украины в Париже. Президент Украины сообщил о результатах саммита для Украины.