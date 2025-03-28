Україна працює над збільшенням виробництва дронів — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Головнокомандувача. На ній обговорили деталі щодо збільшення кількості та якості дронів на полі бою.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні в п'ятницю, 28 березня.

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Глава держави зазначив, що під час Ставки Головнокомандувача йшлося про контракти, фінанси, технічні питання та виробництво дронів. Наразі Україні поставила перед собою завдання — збільшити постачання у військо та надати максимум технологічних переваг нашим дронам.

"Сьогодні заслухав результати збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами — я хочу подякувати всім, хто розвиває цей напрям. Працюємо над збільшенням виробництва реактивних дронів, також дронів на оптоволокні — це дуже важливо саме зараз, одна з ключових речей, і потрібне достатнє постачання у війська", — зазначив Зеленський.

Крім того, обговорили ракетну програму, зокрема, максимальне прискорення виробництва. Україна хоче побудувати власні виробництва зенітних ракетних комплексів й усіх необхідних систем протиповітряної оборони.

"Цими днями, під час зустрічей в Європі, та раніше, у перемовинах з іншими партнерами, ми говорили про локалізацію виробництв в Україні. Локалізацію деяких систем ППО, локалізацію ракет до них — обов'язково треба прийти до цього. Я хочу подякувати всім нашим партнерам, які підтримують нас у такому промисловому й технологічному розвитку", — додав президент.

Нагадаємо, раніше глава держави заявив про те, що Україна не буде визнавати боргом військову допомогу, яку США надавали їй. Крім того, президент наголосив, що українці будуть знати про важливі речі, які передбачатиме угода про копалини.

Також Володимир Зеленський анонсував важливу зустріч з партерами. Вона відбудеться наступного тижня у столиці України.